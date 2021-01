RIED. Wintersteiger hat mit Jupiter eine vollautomatische und digitale Serviceanlage für Ski und Snowboards entwickelt. Die Premiere wurde am 12. Jänner weltweit per Livestream aus dem Ferry Porsche Congress Center aus Zell am See übertragen. In der Show mit Sportmoderator Christian Nehiba, Stargast Anna Veith, Christoph Bründl von Bründl Sports und den Quick-Change-Künstlern „Sos & Victoria“ wurde die neue Jupiter erstmals dem Fachpublikum präsentiert. Zum Kennenlernen der Maschine bietet Wintersteiger den Fachhändlern mehrere Termine an. "Wir werden Jupiter den Fachhändeln nicht nur in Österreich, sondern auch in der Schweiz, in Frankreich, Italien, Deutschland den USA sowie in Kanada vorstellen – coronabedingt in Einzelterminen", so Franz Gangl, Marketingleiter von Wintersteiger. In Ried werden diese Einzeltermine von 25. bis 28. Jänner, von 23. bis 25. Februar, von 23. bis 25. März und von 19. bis 21. April stattfinden.

Sehr vielfältig

Jupiter bietet für jede Unternehmensgröße und für jeden Bedarf die passende, individuell zugeschnittene Lösung an: von der kleinen Serviceanlage für Einsteiger bis zu maximalen Kapazitäten mit einer Durchsatzleistung von mehr als 70 Paar Ski pro Stunde. Dafür stehen fünf verschiedene Bearbeitungsmodule, drei Beschickungsvarianten und drei Anwendungslevel für verschiedene Serviceansprüche zur Auswahl.