Rudolf Rothböck, Geschäftsführer der Steuerberatungskanzlei Fusseis in Ried im Innkreis, gibt Tipps, wie man steuertechnisch profitieren kann.

RIED. Was sollte im ablaufenden Jahr noch erledigt werden, um sich nichts entgehen zu lassen? "Etwa Werbungskosten noch vor Jahresende bezahlen", sagt Rothböck. Ausgaben, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der nichtselbständigen Tätigkeit stehen, müssen noch vor dem 31. Dezember 2021 bezahlt werden, damit sie 2021 von der Steuer abgesetzt werden können. Oftmals handelt es sich dabei um berufsbedingte Aus-, Fortbildungs- und Umschulungskosten, die nicht vom Arbeitgeber getragen werden. Werbungskosten dürfen 132 Euro nicht überschreiten.

Spenden und Kirchenbeiträge

Was Spenden und Kirchenbeiträge betrifft, so werden diese nur mehr anerkannt, wenn der Zahlungsempfänger sie meldet. Ein wichtiger Hinweis: Damit diese Zahlungen des jeweiligen Jahres steuermindernd berücksichtigt werden, müssen Sie Ihre persönlichen Daten spätestens bis Jahresende dem Zahlungsempfänger bekannt geben. Nur wenn Sie als Privatperson der empfangenden Organisation Ihren Vor- und Zunamen sowie Ihr Geburtsdatum mit der Zahlung (im Verwendungszweck) bekannt geben, werden die von Ihnen geleisteten Beträge automatisch in Ihrer Veranlagung berücksichtigt und sind somit steuerlich absetzbar. Ob die Zahlungsempfänger Ihre Beiträge der Finanzverwaltung gemeldet haben, können Sie unter in FinanzOnline nach Jahresende einsehen. "Wir empfehlen eine Kontrolle ab März 2022, denn bis dahin müssen alle Organisationen die Meldung für 2021 vorgenommen haben", sagt dazu Rothböck.

Arztrechnungen – etwa für Zahnspangen

Wer für sich oder die Kinder außergewöhnliche Belastungen, etwa Arzthonorare, für 2021 geltend machen will, muss den steuerlichen Selbstbehalt in der Höhe von sechs bis zwölf Prozent des Jahreseinkommens berücksichtigen. "Das Vorziehen oder Hinausschieben von Ausgaben kann daher durchaus steuerlich relevant sein und die Steuerlast reduzieren", weiß der Experte und erklärt: "Zum Beispiel ist es bei den Kosten für die Zahnspange der Kinder steuerlich sehr oft günstiger, wenn man den gesamten Betrag in einem Jahr bezahlt und nicht in mehrjährigen Raten."

Arbeitnehmerveranlagung 2016

Die Frist für die Arbeitnehmerveranlagung 2016 läuft am 31. Dezember 2021 ab. "Gute Gründe für so eine freiwillige Arbeitnehmerveranlagung sind etwa zu Unrecht einbehaltene Lohnsteuer, der Anspruch auf Negativsteuer bei geringen Bezügen, die Nichtberücksichtigung des Pendlerpauschales beim Arbeitgeber oder der unterjährige Wechsel des Arbeitgebers bzw eine nicht ganzjährige Beschäftigung", zählt der Steuerberater auf. Ob eine Veranlagung zu einer Steuergutschrift führt, könne im FinanzOnline über die Funktion "Vorberechnung mit/ohne Berechnungsblatt" überprüft werden

Rückerstattung von Kranken- und Pensionsversicherungsbeiträgen bei Mehrfachversicherung

Wurden im Jahr 2018 aufgrund einer Mehrfachversicherung über die Höchstbeitragsgrundlage hinaus Beiträge entrichtet, ist ein Antrag auf Rückzahlung der Krankenversicherungs- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge bis 31.12.21 möglich (3-Jahres-Frist). Für Pensionsbeiträge ist die Rückerstattung hingegen an keine besondere Frist gebunden. Rückerstattete Beiträge sind im Jahr der Rücküberweisung grundsätzlich einkommensteuerpflichtig.

Anschaffungen fürs Homeoffice

Kosten für die Anschaffung eines ergonomisch geeigneten Mobiliars fürs Home-Office (z.B. Schreibtisch, Drehstuhl, Beleuchtung) von bis zu 300 € können als zusätzliche Werbungskosten geltend gemacht werden. Voraussetzung ist, dass zumindest 26 Home-Office Tage im Kalenderjahr absolviert wurden (mit dem Arbeitgeber sollte eine schriftliche Homeoffice-Vereinbarung geschlossen werden). Der Höchstbetrag von EUR 300 gilt für die Jahre 2021 und 2022 zusammen. Sofern daher solche Werbungskosten bereits in der Veranlagung 2020 geltend gemacht wurden, reduziert sich der Höchstbetrag für 2021 entsprechend. Der Nachweis der Homeoffice-Tage hat über das Lohnkonto und den Lohnzettel (L 16) des Arbeitnehmers zu erfolgen. Aufwendungen für ein Arbeitszimmer in der eigenen Wohnung können nur dann geltend gemacht werden, wenn der Mittelpunkt der Tätigkeit dort liegt. Das ist im Homeoffice dann nicht der Fall, wenn der Arbeitgeber einen geeigneten Arbeitsplatz zur Verfügung stellt.

Steuerlich geltend gemacht werden können auch Ausgaben für die Anschaffung von Gegenständen, die überwiegend beruflich genutzt werden. Das betrifft die Anschaffungskosten von Computer, Laptop, Maus, Drucker, Webcams, EDV-Ausstattung und sonstiges Büro- oder Arbeitsmaterial. Anschaffungskosten von abnutzbaren Gegenständen bis zur Geringfügigkeitsgrenze von EUR 800 können im Jahr der Anschaffung zur Gänze geltend gemacht werden. Die berufliche Notwendigkeit gerade bei EDV-Ausstattung muss belegbar sein. "Weiters ist zu beachten, dass der private Anteil der Nutzung mindestens 40 Prozent beträgt und so maximal 60 Prozent der Anschaffungskosten als Werbungskosten steuerlich abgesetzt werden können – sofern eine ausschließliche berufliche Nutzung nicht nachgewiesen werden kann", erklärt Rothböck.

Pendlerpauschale im Homeoffice

Bis 30. Juni 2021 schlossen sich Homeoffice und Pendlerpauschale nicht aus. Seit dem 1. Juli 2021 gibt es entweder einen Homeoffice-Tag oder einen Pendlerpauschale-Tag. Ein Homeoffice-Tag setzt die ausschließliche Tätigkeit im Homeoffice voraus. Eine kurze berufliche Unterbrechung, eine Dienstreise oder eine Fahrt zur Arbeitsstätte des Arbeitgebers führen dazu, dass eine Arbeitstag nicht mehr als Homeoffice-Tag gilt. Der Anspruch auf das Pendlerpauschale (bzw. den Pendlereuro) hängt davon ab, wie oft ein Arbeitnehmer die Betriebstätte des Arbeitgebers aufsucht. Das volle Pendlerpauschale steht ab mehr als zehn Arbeitstagen pro Monat zu; fährt ein Arbeitnehmer an acht bis zehn Tagen im Monat zum Arbeitsort, so besteht ein Anspruch auf zwei Drittel des Pendlerpauschales (und des Pendlereuros); bei vier bis sieben Tagen reduziert sich der Anspruch auf ein Drittel.

Zur Berechnung der Höhe der Pendlerpauschale steht der Pendlerrechner zur Verfügung.