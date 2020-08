Die Weberzeile Ried erzeugt künftig ihren eigenen umweltfreundlichen Sonnenstrom.



RIED. Ab Mitte September nimmt das Center eine Photovoltaik-Anlage am Dach in Betrieb und wird jährlich rund 500.000 Kilowattstunden sauberen Strom für den Eigenbedarf produzieren. Die Errichtung der neuen Anlage startete am 10. August. In weniger als sechs Wochen werden etwa 1.500 Solar-Paneele auf einer Fläche von mehr als 4.100 Quadratmetern installiert. Dies sind rund 50 Prozent der Dachflächen der Weberzeile, die somit zur Erzeugung von umweltfreundlichem Strom umfunktioniert werden. „Der Bau der Photovoltaik-Anlage toppt unsere Energieeffizienzmaßnahmen. Diese umfangreiche Investition in eine nachhaltige und umweltfreundliche Energieversorgung ist unser eigenes Geschenk zum fünften Geburtstag der Weberzeile, den wir heuer feiern“, sagt Christoph Vormair, Center-Manager der Weberzeile Ried. In der Mall wird bei Inbetriebnahme im September ein Monitor platziert, über den die Besucher die Stromproduktion live mitverfolgen können.