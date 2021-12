Ab dem 17. Dezember 2021 dürfen auch in Ried all jene Geschäfte sowie die Gastronomie wieder öffnen, die vom bisherigen Lockdown betroffen waren. Erstmals wird den Geschäften in der Vorweihnachtszeit erlaubt, auch am Sonntag, 19. Dezember, aufzusperren.

RIED. Ein Großteil der innerstädtischen Handelsbetriebe und der Weberzeile werden diese Möglichkeit nutzen, um ihren Kunden zwischen 10 und 18 Uhr eine zusätzliche Möglichkeit für die Weihnachtseinkäufe zu bieten. In der Innenstadt öffnen Lagom am Stelzhamerplatz 9, PopUp Store Lagom in der Schwanthalergasse 4, Uhren Schmollgruber in der Rathausgasse 8, Splendid by Mairinger am Hauptplatz 26, Marc O´Polo am Hauptplatz 44, Buchhandlung DIM am Hauptplatz 45, GEA Ried in der Rainerstraße 5, XXXLutz am Reischauergrund 7, Fussl in der Wohlmayrgasse 6, Nur Uhr am Hauptplatz 37, Everybodys am Hohen Markt 14, Juwelier Desch am Hauptplatz 33, AUST Ried am Stelzhamerplatz 16 Juwelier Dobler-Strehle in der Gebhartgasse 5, Schmuckgalerie in der Rainerstraße 10, Palmers am Hauptplatz 35, Kunst & Werk am Stelzhamerplatz 12, Sabsiih´s Wohlfühloase am Roßmarkt 13, Gerry Weber am Stelzhamerplatz 12, Spiel & Spaß am Hauptplatz 32, Chic Taschen & Accessoires am Hauptplatz 16, Quick Schuh am Hauptplatz 43, Lyvem in der Rainerstraße 17, frech & wild - Lieblingskinderladen am Hauptplatz 29, Schiessl Goldschmiede am Roßmarkt 39, Marionnaud am Hauptplatz 2, Lederwaren Ammering am Hauptplatz 14, Schuhmode Kürmayr am Braunauer Tor 1, Jedermann am Hauptplatz 3, Ladys Land in der Bahnhofstraße 1, decor & more in Bayrhammergasse 3 und die Haarschneiderei by manuel am Roßmarkt 7. Zusätzlich haben das Freizeitbad Ried, die Eislaufhalle und die Galerie 20gerhaus.

"Ansteckungsrisiko geht gegen Null"

Mit Freitag, 17. Dezember geht auch die gesamte Weberzeile wieder in den „Vollbetrieb-Modus“ über und hat durchgängig bis zum 24. Dezember geöffnet. „Der stationäre Handel hat lange auf sein Weihnachtsgeschäft warten müssen. Wir sind mit unserer festlich geschmückten Mall und den vollbestückten Läden der Shoppartner vorbereitet“, so Centermanager Christoph Vormair. Zur Öffnung am Sonntag, 19. Dezember, sagt Christoph Andexlinger, COO des Shopping-Center-Betreibers SES: „In Anbetracht der aktuell äußerst schwierigen Situation, in der sich der stationäre Handel quer durch Österreich befindet, werden wir alle unsere Shopping-Center in Österreich selbstverständlich am Sonntag, dem 19. Dezember in der Zeit von 10 bis 18 Uhr öffnen." „Die Wahrscheinlichkeit, sich beim Einkaufen im stationären Handel anzustecken, geht gegen Null. Das ergeben alle diesbezüglichen Studien und Untersuchungen. Die geltende 2-G-Regel werden wir wie vor dem Lockdown in allen Centern transparent kommunizieren“, so Vormair.