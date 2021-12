Bei Dallinger Versicherungstreuhand ist es schon zur Tradition geworden, das Weihnachtsbudget wohltätigen Organisationen zu spenden. "Wir freuen uns jedes Jahr, damit einen kleinen Beitrag leisten zu können", so Wolfgang Dallinger. Dieses Jahr gehen 500 Euro an die Christkindaktion der BezirksRundSchau Ried für Lorenz Krautgartner aus Pramet sowie 500 Euro an das Wunschmobil vom Hospiz. Das Team der Dallinger Versicherungstreuhand wünscht seinen Kunden und Geschäftspartnern auf diesem Weg alles Gute für das neue Jahr, vor allem Gesundheit.