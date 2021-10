Im Oktober wagen zwei junge Gründerinnen mit individuellen Konzepten den Schritt in die Selbstständigkeit.

In der "Gfreierlei" am Roßmarkt 41 bietet Nicole Staffenberger ab 18. Oktober 2021 zahlreiche gluten- und laktosefreie Produkte. Von Montag bis Samstag je von 9 bis 18 Uhr werden hier auch frischgekochte Speisen, Snacks, Kuchen und Torten aufgetischt. Gerne werden die Lebensmittel in mitgebrachte Behältern abgefüllt. Mittels Schnelltest auf Gluten wird sorgfältig kontrolliert, dass das Angebot auch tatsächlich bei Lebensmittelunverträglichkeiten geeignet ist. „ In unserer Familie wird seit fünf Jahren ausschließlich glutenfrei gekocht, weil unsere kleine Tochter und mein Mann an Zöliakie leiden. Daher möchten wir anderen Patienten endlich die Möglichkeit bieten, auch mal ein schönes Gericht auswärts zu genießen", so Staffenberger.

Wimpern im Mittelpunkt

In der Bahnhofstraße 16 hat die ausgebildete Kosmetikerin Isabel Hillebrand am 11. Oktober das Beauty-Studio april&beauty eröffnet. Schwerpunkt liegt auf der Augenpartie den Kunden. In der Lash & Brow Bar kümmert sie sich ausschließlich um Augenbrauen und Wimpern.