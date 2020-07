Eine langjährig Kooperation zwischen der Rieder Firma Dim und dem Bezirksabfallverband Ried gewinnt auch regional immer mehr an Bedeutung .

Seit mehr als einem Jahrzehnt sammelt die Papierhandlung Dim aus Ried in Kooperation mit dem Bezirksabfallverband Ried alte Schultaschen. Die ursprüngliche Initiative war, Kindern aus Ländern in Osteuropa die Taschen zur Verfügung zu stellen. Doch auch in unmittelbarer Umgebung finden die Schultaschen eine zweite Verwendung. "Bereits in den letzten beiden Jahren konnten wir Schultaschen an die Rieder Initiative für Arbeitslose, kurz Rifa, übergeben und Kindern aus dem eigenen Bezirk somit gut erhaltene, günstige Schultaschen ermöglichen. Im heurigen Jahr unterstützen wir auch das Frauenhaus Ried sowie ein Projekt von Round Table", so Gudrun Pichler-Zecha vom Bezirksabfallverband. "In den letzten Jahren haben wir immer rund 100 Taschen eingetauscht und gesammelt. Das freut uns sehr, dass wir mit der Sammelaktion einen Beitrag mit großer Wirkung leisten können“ so Doris Dim-Knoglinger.

So funktioniert es

Die Aktion läuft ab sofort bis Ende September: Wer bei der Firma Dim einen neuen Rucksack kauft und die alte Tasche zur Verfügung stellt, bekommt fünf Euro Nachlass. Die Abgabe erfolgt direkt in den Geschäften der Firma Dim. Natürlich können gebrauchsfähige Schultaschen und Rucksäcke das ganze Jahr über auch in allen Altstoffsammelzentren des Bezirkes, also in den ASZ Region Ried, Eberschwang, Gurten, Kobernaußerwald, Mettmach, Obernberg, Taiskirchen und Utzenaich abgegeben werden.