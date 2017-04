Ausgezeichnetes Geschwistertrio Esprit auf Tournee in Ried

RIED. Tango Impressionen auf Vibraphon, Posaune und Querflöte oder vielleicht doch eine rasante Polka mit Baryton, Harfe und Marimba – Das junge Ensemble Esprit macht seinem Namen alle Ehre und hat dabei jede Menge unerhörter Klänge im Ohr. Als brillante Multiinstrumentalisten überraschen die Geschwister Geroldinger aus Enzenkirchen mit unorthodoxen Klangkombinationen, die bereits eine Reihe oberösterreichischer Komponisten inspiriert haben.

Egal, ob mit bekannten Werken in außergewöhnlichen Arrangements oder faszinierenden neuen Klängen: Das Ensemble Esprit begeistert mit jungen und dynamischen Sounds und wurde dafür schon vielfach bei Bundeswettbewerben ausgezeichnet. 2015 wurde die Formation zum "KlangFluss-Ensemble" des Landes Oberösterreich gekürt, das exklusiv für die Jeunesse in der aktuellen Saison auf großer Österreich-Tournee ist und dabei am 7. Mai auch in seiner oberösterreichischen Heimat bei der Jeunesse Ried im Innkreis zu hören ist.

Informationen Das Ensemble Esprit ist am 7. Mai, um 11 Uhr in der Landesmusikschule Ried zu hören. Infos und Karten bei Jeunesse Ried unter 07752/901-330 oder www.jeunesse.at