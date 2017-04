Bezirkssengstmah und STADLMANIA in Pramet

Am Samstag 6. Mai veranstaltet die Landjugend Pramet den Bezirkssensenmähwettbewerb in Guggenberg/Feitzing. Teilnehmer können sich von 10:30 bis 11:30 Uhr anmelden und ab 12:30 Uhr ihre Schneid in den verschiedenen Kategorien unter Beweis stellen. Es gibt auch eine Gästewertung für Nicht-Landjugendmitglieder.

Natürlich sind auch Zuseher und Frühschoppenbesucher herzlich willkommen.



Anschließend findet wieder die jährliche STADLMANIA am selben Gelände statt. Die Coverband „Ciderheads“ wird heuer erstmals für ausgelassene Stimmung im Stadl sorgen.

Freier Eintritt bis 21:30 Uhr. VVK-Karten sind bei allen Mitgliedern der LJ Pramet erhältlich.