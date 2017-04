Bildhauerbergwerk - Vernissage in der "Gilde" am Kirchenplatz.

24.04.2017, 22:54 Uhr

"Gilde" wird zum Bergwerk für Bildhauer.

RIED (isha). In Kooperation mit der Innviertler Künstlergilde präsentiert das Bildhauerbergwerk am Mittwoch, 3. Mai 2017, um 19 Uhr Werke seiner Mitglieder in der "Gilde" am Kirchenplatz 11 in Ried. Das Bildhauerwerk ist eine Plattform für plastisch tätige Künstler mit dem Ziel, die Wahrnehmung von Bildhauerei im öffentlichen Raum zu fördern.Die Ausstellung ist vom 4. Mai bis zum 25. Mai, jeweils mittwochs von 16 bis 20 Uhr oder nach Vereinbarung zu besichtigen.