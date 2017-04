Chansonesker Rock von Hans-Peter Junger und die Jünger

AT

, Johann-Georg-Hartwagner-Straße 14 , 4910 Ried im Innkreis AT

KiK Ried , Johann-Georg-Hartwagner-Straße 14 , 4910 Ried im Innkreis AT

RIED. Raubeinig, rauchig und knüppelhart wie das Leben selbst ist das Klanggewebe, in das Hans-Peter Junger seine chansonesken Liedkompositionen verpackt. Mal zärtlich, mal ironisch, mal melancholisch, mal heiter erzählt er von der Liebe, vom Scheitern, von Leid und Leidenschaften.

Mit an Bord und auf die Bühne hat sich Hans-Peter Junger „die Jünger“ geholt. Das Event geht am Freitag, 28. April, um 20 Uhr im KiK Ried über die Bühne.



VVK sind zum Preis von 18 Euro bei Thalia Ried und den Raiffeisenbanken der Region Ried erhältlich.