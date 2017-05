Ein einmaliges Kino-Event für Frau

RIED. "Embrace" wird als einmaliges Kinoevent am Donnerstag, 11. Mai, um 20 Uhr an allen Star Movie Standorten gezeigt. Die Aufsehen erregende Doku rückt das Thema vom ungesunden Streben nach dem angeblich perfekten Körper in den Fokus der Weltöffentlichkeit.



Taryn Brumfitt begibt sich auf eine Reise um den Globus, um herauszufinden, warum so viele Frauen ihren Körper nicht so mögen, wie er ist. Sie trifft auf Frauen, die ihre ganz eigenen Erfahrungen mit Bodyshaming und Körperwahrnehmung haben. Der Film inspiriert und verändert die Denkweise über uns und unsere Körper. Taryns Botschaft lautet: Liebe deinen Körper wie er ist, er ist der einzige, den Du hast! Zu den Protagonisten des Films zählt auch Schauspielstar Nora Tschirner, die den Film auch mitproduziert hat.

Die Linzer Sexualberaterin für Frauen Doris Kaiser über „Embrace“: „Das Thema beschäftigt fast jede Frau. Auch ich habe jahrelang mit meinem Körper gehadert. Jetzt helfe ich Frauen dabei, ihren Körper zu akzeptieren und freue mich riesig, dass dieser großartige Film die Botschaft verbreitet: Nimm dich an, so wie du bist!“



