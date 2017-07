Jausenstationen im Bezirk Ried: Hier gibts was aufs Brettl

18.07.2017, 13:43 Uhr

Verhackert's, Erdäpfelkäse und Speck – die Innviertler Brettljause hat's in sich, und kann an vielen schönen Plätzen genossen werden.

BEZIRK. (ebe) "Eine deftige Mahlzeit für Zwischendurch, sehr oft mit Brot, Wurst und Fleisch serviert". So lautet die offizielle Definition von Jause. Und da kommt die Innviertler Jause sehr nah dran. Eigentlich ist sie ja noch weitaus vielfältiger. Denn auf das klassische Holzbrettl kommen nicht nur Fleischspezialitäten wie Geselchtes, Bratl-Fleisch, Schinken oder auch der Innviertler Surspeck. Da ist auch Platz für eine Portion Erdäpfelkäse und Verhackerts, ein gekochtes Ei, eine Pfefferoni, Tomaten oder Paprika. Dazu einige Scheiben Hausbrot – und schon schlagen Feinschmeckerherzen höher. Diese – oft hausgemachten – und regionalen Spezialitäten können in einer ganzen Menge Jausenstationen, Mostschanken oder Gasthäusern genossen werden. Und egal ob man von einer ausgiebigen Radtour oder Wanderung kommt, oder ob ein entspannter Badetag seinen Ausklang findet – in den schönen Gastgärten und Gaststuben im Bezirk fühlen sich alle kulinarische Genießer wohl.

Schernham 7, 4922 GeiersbergÖffnungszeiten: Do, Fr ab 16 Uhr, Sa, So und Feiertag ab 15 UhrIn der Hausruckstubn werden Gäste mit verschiedenen Jausen (mit hausgemachten oder regionalen Produkten), Aufstrichen (Erdäpfel-, Topfenkäse und a Vehackert´s), warmen Gerichte (Berner, Pusta, Brat´l in der Rein, Stelzen, Grillente, Blunz´n, Innviertler Knödl,...) verwöhnt. Die herzhaften hausgemachten Nachspeisen (Pofesen, Bauernkrapfen, „Besoffener Kapuziner,Eis,..) dürfen natürlich nicht fehlen.Anita's JausenstüberlBaumbach 7, 4912 NeuhofenÖffnungszeiten: Mi, Do, Fr, Sa, So ab 15.00 UhrAlles, was typisch fürs Innviertel ist und den Gästen so schmeckt, wird bei Anitas Jausenstüberl serviert. Von der Brettljause über das Bratl in der Rei' bis zu Pofesen.Winten 20, 4943 GeinbergÖffnungszeiten: Fr, Sa, So 15.00 - 23.00 UhrDas meiste, das bei Jenichl auf den Tisch kommt, wächst in der eigenen Landwirtschaft. Die Wirtsleute garantieren eine natürliche Herkunft. Bodenständige Hausmannskost und heimische Spezialitäten nach Omas Rezept lassen alle Genießerherzen höher schlagen.Rabenfurter Straße 1, 4972 UtzenaichÖffnungszeiten: Do-Fr : ab 16 Uhr, Sa-So ab 15 UhrGemütlich, urig und bodenständig: Beim Streif gibt's Genuss pur mit Innviertler Jause, Bratl oder hausgemachten Mehlspeisen. Im Herbst gibt's übrigens Ente & Gans.Brackenberg 12, 4924 WaldzellÖffnungszeiten: Do, Fr ab 16 Uhr, Sa, So und Feiertage ab 15 UhrJause, Apfelradl oder Eispalatschinken – die Zutaten bei Schmusis Jausenstüberl kommen aus der Region und werden frisch zubereitet. 6. August: Frühschoppen mit Kistensau und Livemusik.Schlag 18, 4923 LohnsburgÖffnungszeiten: Do - Mo ab 15 Uhr, So und Feiertage ab 11 UhrIn der Schlaga Stub’m gibt es für jeden etwas - zu jeder Jahreszeit!Die Wirtsleute servieren das ganze Jahr über bodenständige und traditionelle Gerichte in gemütlicher und ländlicher Atmosphäre. Für die jungen Gäste findet sich ein Streichelzoo und ein Kinderspielplatz, auf dem sie sich austoben können.Wer die idyllische Landschaft und den Kobernaußerwald erkunden möchte, dem stehen schöne Wanderwege zur Verfügung.4984 Weilbach 3aÖffnungszeiten: Do - So 14 - 24 UhrDer Mostbauer in Weilbach bietet nicht nur Parkplätze sonder auch Sitzplätze für eine Vielzahl an Gästen. Im großzügigen Innenhof können Sonnenstrahlen getankt werden. Das freundliche Personal serviert vor allem köstliche Innviertler Jausenspezialitäten, vom Fleisch oder Aufstrich bis zur deftigen Brettljause. Dazu gibts selbstgemachten Most. Und bei süßem Hunger verführen selbstgemachte Kuchen.St.Kollmann 8, 4920 SchildornÖffnungszeiten: Do-Sa ab 16 Uhr, So ab 14 UhrFamilie Kirchsteiger bewirtschaftet neben dem Gasthaus einen Biobauernhof. Die Lebensmittel aus Eigenproduktion servieren sie als Jause und auch warme Gerichte. Sonniger Gastgarten mit Spielplatz bieten auch Wanderern und Radfahrern eine gute Rastmöglichkeitwww.felxn.net