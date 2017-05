 Kräuterschätze der Hildegard von Bingen rund um Reichersberg 

REICHERSBERG. Ein Blick auf die Landkarte zeigt, welche Ausnahmestellung das Innviertel mit seiner Vielfalt an unterschiedlichen Landschaften einnimmt. Bei Führungen im Europareservat Unterer Inn können die Höhepunkte der Geologie, Flora und Fauna entdeckt werden.



Am Freitag, 19. Mai können Interessierte an einer Wanderung in Reichersberg teilnehmen. Gestartet wird um 13.30 Uhr im Hildegard Kräutergarten. " Im bekannten Kräutergarten in Reichersberg erforschen wir die Heilkräuter der Hildegard von Bingen sowie mittelalterliches Pflanzenwissen. Im Auwald am Inn entdecken wir die Schönheit und Artenvielfalt der Flora und Fauna sowie altbewährte Wildkräuter in ihrem natürlichen Lebensraum. Mit selbst hergestellten Köstlichkeiten aus den gesammelten Kräutern, wie etwa Aufstriche oder Kräutersalz, lassen wir die Wanderung im Europareservat Unterer Inn ausklingen", so die Organisatoren.



Um Anmeldung unter 07758/30177 oder brigitte.gaisboeck@gmx.at wird gebeten. Kosten: 12 Euro

Weitere Termine: 2. Juni, 16. Juni, 1. Juli und 1. September