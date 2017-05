AT

RIED. Neun Oberösterreichische und fünf Italienische Künstler waren im April beim Symposium in Mantua Italien beteiligt. Einige dieser Werk werden von 12. Mai bis 14. Juli in Ried gezeigt. Eröffnet wird die Ausstellung am Donnerstag, 11. Mai, um 19 Uhr im Raiffeisensaal der Raiffeisenbank Ried.