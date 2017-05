LYVEM: Junge Mode jetzt neu in Ried

Zwei Jungdesignerinnen eröffnen ihren ersten eigenen Shop in der Rieder Innenstadt.

RIED. Die beiden Jungdesignerinnen, Elisabeth Obermair aus Ried und Sabrina Eggertsberger aus Schärding, gehen mit ihrem Modelabel Lyvem einen nächsten Schritt. Bis jetzt gab es ihre schlichte, zeitlose Mode in ausgesuchten Stores fernab von der Heimat. Mit Anfang Mai haben sie sich getraut: In der Rainerstraße 17 in Ried eröffneten sie ihren ersten eigenen Store. Am Freitag, 19. Mai, von 14 bis 21 Uhr gibts im Rahmen der Shopping-Night die offizielle Eröffnung mit minus 10 Prozent auf den gesamten Einkauf.

Die Shopöffnungszeiten:

Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr

Freitag 14.00 – 18.00 Uhr

Samstag 09.00 – 12.00 Uhr

sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 0676/5777370 oder 0676/3800767



Mehr Infos auf

Facebook: @lyvem

Instagram: @lyvem.thelabel