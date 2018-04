Muttertag 2018: Mama gemeinsame Zeit schenken

30.04.2018, 10:19 Uhr

Zeit – das größte Geschenk, das man einem Menschen machen kann, auch zum Muttertag.

BEZIRK. Die Zeit ist ein kostbares Gut. Viele von uns haben zu wenig für Dinge, die sie wirklich gerne machen und für Menschen, die ihnen nahe stehen. Umso schöner ist es, sich gegenseitig Zeit zu schenken. Zum Beispiel am Muttertag. Die Region bietet unendlich viele Möglichkeiten, gemeinsam Zeit zu verbringen.Wer gerne aktiv Zeit gemeinsam verbringt, der kann sich auf das Rad schwingen und gemeinsam den Römerradweg oder den Innradweg entlangfahren. Im Rucksack eine kleine Jause, und der Ausflug mit Picknick ist perfekt.

Das neue Freizeitbad in Ried bietet nicht nur Schwimmern einen neuen Treffpunkt. Es eignet sich perfekt für einen gemeinsamen Ausflug – ob zum Schwimmen oder zum Relaxen in der Saunalandschaft. Gutscheine sind auch online erhältlich.Wer gerne lange im Bett liegen bleibt, und sich im Anschluss zum gedeckten Frühstückstisch setzen mag, der ist im Revital in Aspach genau richtig. Ein reichlicher Brunch wartet auf die Gäste.Die Therme Geinberg hat mittlerweile eine Vielfalt an besonderen Angeboten. Vom Tagesurlaub, Day-Spa über einen Platz in der Panorma-Lounge bis hin zur Oriental World mit Hamam – mit der Mama werdet ihr sicher fündig."Bei uns im Panoptikum gibt es ab Juni jeden zweiten Samstag ein besonderes Grill-Special. Von 18 bis 21 Uhr servieren wir im Gastgarten Barbecue. Je nach Wetterlage haben wir dazu aktuelle News auf unserer Facebookseite", erklärt Barbara Mairhofer vom Panoptikum.Raus mit dem edlen Papier und der Füllfeder. Denn ein handgeschriebener Gutschein zeigt eurer Mama gleich, dass ihr euch für die persönlichen Wünsche und Zeilen schon Zeit genommen habt.