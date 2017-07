Orter Grünen präsentieren "Eddie, the Eagle"

ORT. Am Samstag, 29. Juli zeigen die Orter Grünen in Zusammenarbeit mit den Bezirksgrünen um 20.30 Uhr den Kinofilm „Eddie, the Eagle – Alles ist möglich“. Der Film wird im Außenbereich des Gasthauses Watzinger in Osternach gezeigt und handelt vom Schispringer Michael Edwards.

Als schlechtester Springer des gesamten Starterfeldes gewinnt der Engländer bei den Olympischen Winterspielen 1988 zwar keine Medaille aber im Sturm die Herzen des Publikums. Mit wenig Talent, aber sehr viel Ehrgeiz schafft er es sogar einen britischen Olympiarekord aufzustellen. Eine beeindruckende sportliche wie menschliche Leistung, die den Film um die Geschichte einer außergewöhnlichen Sportlerkarriere sehenswert machen.

Gratis-Kino für alle, die Lust auf einen netten Familien-Film haben.