Plattenwerfer-Verein lädt zum Gründungturnier & Country Abend

LAMBRECHTEN. 1987 gründeten Siegfried Bernard, Walter Kimplinger, Alois Wiesinger und Franz Dick den Plattenwerfer Verein Lambrechten. 30 Jahre später ist der Plattenwerfer-Verein ein eingesessener und geschätzter Verein in Lambrechten mit 150 aktiven und unterstützenden Mitgliedern.

“Wir werden das 30 Jahr Jubiläum so feiern, wie es im Gründungsjahr gemacht wurde. Mit einem Turnier und anschließendem Country Abend“, freut sich Obmann Karl Schusterbauer.

Das Gründungsturnier findet am 6. Mai, ab 12.30 Uhr, beim Trainingsplatz des Sportverein Lambrechten (SVL) statt. Ab 19.30 Uhr startet der gesellige Teil. Der Country Abend geht in der Stockschützenhalle über die Bühne.

Die Cider Quarter Rebels werden für beste Unterhaltung und Stimmung sorgen.



Anmeldungen zum Turnier sind bis 12.30 Uhr beim Trainingsplatz des SVL möglich.

Nähere Infos bei Obmann Karl Schusterbauer unter 0676/3309466.