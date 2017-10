Sport-Basar in Pattigham

Vom Kinderschischuh bis zur Schwimmflosse: Zu finden ist fast alles am Sportbasar in Pattigham.

PATTIGHAM. Der Freestyle-Club lädt jedes Jahr Anfang November alle Sportbegeisterten ein zum Sportbasar. Beim Rögl-Wirt in Pattigham wird am 5. November von 8 bis 13 Uhr verkauft und eingekauft, und zwar alles rundum die verschiedensten Sportarten. Egal ob Alpin-Ski, Langlauf-Ski oder Stöcke, Kajak oder Skateboards – alle Arten von Sportartikeln sind erwünscht. Und auch die passende Sportbekleidung ist beim Basar zu finden. Von Schwimmbekleidung über die Snowboardhose bis zu Schlittschuhen oder Skihelmen. Fündig wird jeder, der sucht.

Warenannahme ist ebenfalls am Sonntag, von 8 bis 10 Uhr, angezettelt werden die Artikel direkt vor Ort. Es werden auch Gegenstände von Nichtmitgliedern des FSC angenommen. Nähere Auskünfte bei Franz Berger unter 0660/5424270.