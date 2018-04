Übern Hausruck hi und zruck

29.04.2018, 20:23 Uhr

Dialektbegegnung im Kulturgut

Bereits zum vierten Mal öffnet das Kulturgut Hausruck im Rahmen der Landlwoche seine Pforten und lädt gemeinsam mit Innviertler Dichterinnen und Dichtern nach Geboltskirchen zu einer heiteren Begegnung mit Mundart und Musik. Im heimeligen Ambiente im Gewölbe des Bauernhofes in Erlet, der als qualitätsvoller Geheimtipp in Sachen Kultur gilt, trifft also Innviertler Humor auf landlerische Geselligkeit, heiteres Wortspiel auf zünftige Töne aus Klarinette und Quetschn.Zwei dialektgewandte Autorinnen,aus Eberschwang und die gebürtige Pramerin, sind nicht nur regionsbedingte Grenzgängerinnen, sondern beschreiten mit ihren Textformen gerne auch dichterisches Neuland.Ihre Dichterkollegen aus dem Stelzhamerbund,, stehen den beiden Damen in nichts nach; auch sie wollen die Zuhörerschaft mit humorvollen Geschichten und gereimten Wortklaubereien zum Schmunzeln bringen und so manchen „Gach-Brachta“ rauslassen.Für die musikalische Kurzweiligkeit sorgt in bewährter Manier Franz Meingassner mit seinen Auhäuslern.Termin: Freitag 11.Mai 2018Beginn : 19.30Kulturgut Hausruck, Erlet 6; GeboltskirchenEintritt: 7.00€Veranstalter: O.Ö Stelzhamerbund(Region Ried) u. Kulturgut HausruckAnmeldung u. Info: sthbdried@gmx.at (0676/9217510) oderinfo@kulturgut-hausruck.at (0664/34 09 130)