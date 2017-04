Umischaun übern Hausruck

30.04.2017, 07:42 Uhr

Wortaustausch zwischen drent und herent

Längst sind die Meinungsverschiedenheiten zwischen „drent und herent“, sprich zwischen dem Inn-und Hausruckviertel, Geschichte. Im Gegenteil: Dieser literarische Grenzaustausch belebt die Kulturszene!Deshalb lädt auch heuer wieder das Kulturgut Hausruck Innviertler Dichterinnnen und Dichter nach Geboltskirchen zu einer heiteren Begegnung mit Mundart und Musik.Zwei charmante Autorinnen, Petra Seyfried aus Waldzell und Jungautorin Theresia Lindner aus Hohenzell sind nicht nur regionsbedingte Grenzgängerinnen, sondern beschreiten mit ihren Textformen gerne auch dichterisches Neuland.Ihre Dichterkollegen Helmut Wurmhöringer und Franz Meingassner werden gewiss nicht in ihre sorgsam gepflegten Bärte murmeln, sondern die Zuhörerschaft mit humorvollen Geschichten zum Schmunzeln bringen und so manchen „Gach-Brachta“ rauslassen.Auch kreative und redefreudige Gäste sind eingeladen, sich nach der Pause spontan als aktive Teilnehmer mit kurzen, witzig-pointierten Texten (keine Witze) einzuklinken.Für die musikalische Kurzweiligkeit sorgt in bewährter Manier Franz Meingassner mit seinen Auhäuslern.Termin: Freitag 5.Mai 2017Beginn : 19.30Ort: Kulturgut Hausruck, Erlet 6; GeboltskirchenEintritt: 6.00€Veranstalter: O.Ö Stelzhamerbund(Region Ried) u. Kulturgut HausruckAnmeldung u. Info: info@kulturgut-hausruck.at oder 0664/34 09 130