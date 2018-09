Wandertipps im Innviertel

18.09.2018, 15:24 Uhr

Denn auch im Innviertel kann man, bevor Frau Holle wieder die Kissen schwingt, einige schöne Wanderwege

BEZIRK. Mit angenehmen Temperaturen, hellen und freundlichen Tagen zeigt sich auch der Spätsommer noch einmal von seiner schönsten Seite. Eine gemütliche Herbstwanderung, oder ein ausgedehnter Spaziergang erfreut so manche Herzen. Oftmals werden immer wieder dieselben Routen gegangen, denn für einen "gachn" Spaziergang zahlt sich eine weite Autofahrt möglicherweise gar nicht aus. Was viele gar nicht wissen, ist, dass es auch im Innviertel sagenhaft schöne Wanderwege und Routen gibt. Zur Herbstzeit hat die Natur noch einmal einen besonderen Charme. Das goldene Laub, das am Boden liegt, der Sonnenschein welcher noch kraftvoll herunter strahlt und nicht zuletzt die vielen Tiere, die man vor dem Winter noch sehr gut beobachten kann. Wir haben sechs Wandertipps in und rund um den Bezirk Ried für unsere Leser zusammengefasst. Unsere Tipps reichen von einer Erlebniswanderung für die ganze Familie am Weg der Sinne in Haag oder einer märchenhaften Schlosswanderung in Kirchdorf am Inn bis zum 40 Kilometer langen, traditionellen Granatzweg mit Start in Geiersberg. Es dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Ausgangpunkt: 4922, GeiersbergInfo: Stolze 40 Kilometer lang ist der Themenwanderweg Granatz. Entlang der einstigen bayrisch-österreichischen Grenze bis nach St. Willibald. Einkehrmöglichkeiten entlang der gesamten Wegstrecke.www.granatz.comAusgangspunkt: 4982, Kirchdorf am InnInfo:Die rund 4,2 Kilometer lange Wanderung führt am Schloss Katzenberg vorbei. Am Rückweg gibt es die Möglichkeit, an der Aussichtsplattform auf das Europaschutzgebiet "Unterer Inn" zu blicken.www.innviertel-tourismus.atAusgangspunkt: 4925, PrametInfo: Der im Ortszentrum beginnende, knapp 18 Kilometer lange Weg reicht vom Hausruckwald bis zum idyllischen Prameter Badesee und weiter wieder in den Ortskern. Der tolle Ausblick lässt sich bei einer kleinen Pause genießen.www.oberoesterreich.atAusgangspunkt: 4680, Haag am HausruckInfo: Auf rund dreieinhalb Kilometern Strecke kommen Fun, Action und Spaß nicht zu kurz. Besonders für kleine Gäste bietet sich der Weg an, doch auch Erwachsene können sich an den 26 Stationen beweisen.www.luisenhöhe.atAusgangspunkt: 4981, Stift ReichersbergInfo: Der Rundwanderweg führt durch die Innauen über den Holzsteg entlang des Inns. Naturliebhaber kommen dank der Innauen nicht zu kurz, auch für Kinder ist die Route bestens geeignet.www.innviertel-tourismus.atAusgangspunkt: Daringer Kunstmuseum "Wir Brunnen", 5252 Aspach, BraunauInfo: Bei dem ca 20-minütigen Spaziergang durch Aspach können sie an 12 Stationen den Werken der Künstlerfamilie und vielleicht auch sich selbst begegnen.www.innviertel-tourismus.at