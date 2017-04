Sankt Marienkirchen am Hausruck: Gasthaus Eichmair |

ST. MARIENKIRCHEN. Mit dem Wunschkonzert am 6. Mai übergibt Kapellmeister Lukas Springer die musikalische Leitung der Ortsmusik St. Marienkirchen am Hausruck an David Gruber. Gruber ist 24 Jahre jung und wohnhaft in Hohenzell. Beruflich arbeitet er als Elektroinstallationstechniker. Er ist Mitglied beim MV Geiersberg und Probenleiter unserer Jugendkapelle „Three Village“. Gemeinsam mit Lukas Springer führt er uns durch ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Konzertprogramm, in welchem der Solist Rafael Hörandner mit dem Trompetensolo „Virtuosity“ eine Kostprobe seines Talents präsentieren kann.

Das Wunschkonzert der Ortsmusik St. Marienkirchen am Hausruck findet am Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr im Gasthaus Eichmair statt.