Krebsberatungsstelle Ried: Diagnose Krebs – was tun?

19.07.2017, 13:58 Uhr

Kostenlos und anonym: die Beratungsgespräche der Krebshilfe Oberösterreich helfen, um mit der Angst nicht alleine zu bleiben.

BEZIRK. Diagnose Krebs: Viele Gedanken gehen durch den Kopf und oft fehlen Antworten. Bei den Beratungsgesprächen in der Beratungsstelle in Ried können alle Fragen, Anliegen und Gefühle Thema sein. Dabei geht es nicht um konkrete Vorschläge, aber im Klima des Vertrauens zeigen sich Wege, mit der Krankheit umzugehen. Oft stehen auch medizinische, sozialrechtliche sowie Anliegen zur Ernährung im Vordergrund.Ilse Wintersteiger ist Psychologin und Psychoonkologin und seit Sommer 2017 in der Krebshilfe-Beratungsstelle in Ried, Hohenzellerstr. 3(Rotes Kreuz) tätig.

Auch das generelle Beratungsangebot der Krebshilfe OÖ wurde erweitert:Bettina Plöckinger steht als eine Expertin für Fragen „Mama/Papa hat Krebs – wie sag ich es meinem Kind?“ zur Verfügung und Hans Peter Ratzinger hilft als Sexualtherapeuten bei allen Fragen rund um die „Sexualität bei Männern mit Prostatakrebs". Mit Pia Wildfellner steht auch eine Ernährungsexpertin für Fragen bei einer Krebserkrankung zur Verfügung.Die Beratungsgespräche werden kostenlos und anonym angeboten.