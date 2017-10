AGS-Eröffnung: Ein Highlight jagte das nächste

09.10.2017, 10:15 Uhr

AGS feierte die Eröffnung des neuen Firmengebäudes in Aurolzmünster feierlich.

AUROLZMÜNSTER. Das AGS-Mitarbeiterteam rund um Geschäftsführer Walter Kohlbauer legte sich am 4. Oktober ordentlich ins Zeug. Denn eine „gewöhnliche Firmeneröffnung“ kam für das innovative Unternehmen nicht in Frage. Die vielen Gäste, darunter Kunden, Partner und Vertreter der Wirtschaft, wurden von Moderator Hans Peter Hochhold durchs Programm geführt. Die Münzkirchner Turner zeigten absolute Körperspannung bei ihren akrobatischen Showeinlagen. Das Abendessen „flog“ zur Abwechslung einmal durch die Halle: mit einem Flying Buffet wurde der Hunger gestillt. Neben Robotern, die zum selber Ausprobieren einluden, war auch ein Wuzzelturnier angesagt – am speziell für AGS angefertigten Wuzzler. Und als Überraschungsgast sorgte „Fredl Fesl alias Walter Kohlbauer“ für jede Menge Lacher im Publikum: Rund um gelungen, dieser Auftakt in eine neue Ära bei AGS-Engineering.