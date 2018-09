Bürgertag der Senioren Kirchdorf/Inn im GH Salletmeier war wieder gut besucht !

14.09.2018, 15:23 Uhr

Jeden 1.Donnerstag im Monat lädt der SB Kirchdorf zum Bürgertag ein.ganz unter dem Motto – „WIR „ gestalten unseren Lebensabend gemeinsam statt einsam!Mehr als 35 Mitglieder folgten der Einladung zum Bürgertag durch SB Obmann Georg Schießl, neben gemütlichen Beisammensein und das bei herrlichem Gastgartenwetter,wurden auch Termine für bevorstehende sportliche, kulturelle Veranstaltungen, Ausflüge und uvm. bekanntgegeben- Obmann Schießl bittet um rege Teilnahme.Vorankündigung: Nächster Bürgertag ist am 04.10.im GH Marienhof! Jeder ist herzlich willkommen!Wer rastet der rostet: so Übungsleiterin OSR a.D. Fr. Margit Salletmeier, die ab sofort jeden Dienstag ab 18 Uhr in die MZH Kirchdorf zur Gymnastikrunde einlädt.Im Anschluss folgten noch Ehrungen für langjährige Mitglieder!Bei reger Diskussion und Nachbesprechung, ließen die Senioren den NM in gemütlicher Runde ausklingen!!Ehrungen : Karl Schießl (2.v.l.i.B.) wurde das Ehrenzeichen in Silber für verdienstvolle Mitarbeit " für langjährige Kassiertätigkeit" verliehen undFr. Friederike Rachbauer (3.v.l.i.B) die Ehrenurkunde für 30 jährige Mitgliedschaften im SB Kirchdorf !SB Obmann Georg Schießl u.Obmann Stellvertreter Alois Edtmaier und Vizebgm. u. PO Andrea Schachinger gratulieren recht herzlich !!