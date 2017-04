Einladung zum Frühjahrskonzert

AT

, 4920 Schildorn AT

Mehrzweckhalle , 4920 Schildorn AT

Schildorn begrüßt den Frühling musikalisch!

Am 29. April ist es wieder soweit! Die Trachtenkapelle Schildorn lädt unter der Leitung von Kapellmeister Martin Holzmann zum traditionellen Frühjahrskonzert in der Mehrzweckhalle Schildorn ein. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Dieses Jahr erwartet die Zuhörer wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Programm. Zu hören sind unter anderem ein Posaunensolo, „Dichter und Bauer“ von Franz von Suppé mit der Solistin Nora Geroldinger am Cello, „Der Graf von Monte Cristo“ von Otto M. Schwarz und die Uraufführung des Werks „Heroes“ vom Komponisten Viktor Burgstaller.

Bei dieser großen Vielfalt ist für jeden Geschmack etwas dabei! Die Trachtenkapelle Schildorn freut sich schon jetzt auf Ihr Kommen.