10.05.2017, 14:53 Uhr

. Am 24. und 25. Mai veranstaltet die Landjugend Hohenzell wieder ihr alljährliches Landjugendfest „Final Destination“. Nach dem erfolgreichen Locationwechsel letztes Jahr findet die Veranstaltung auch heuer wieder in der Maschinenhalle der Familie Wöllinger (Agrar Service Wöllinger KG, Bauer in Than, Aching 4) statt.Am Mittwoch heizt wie gewohnt DJ Mino der Partymenge ordentlich ein, es gibt gratis Zubringer zum Fest und Heimbringerdienste um 4€. Tickets sind bei allen Ö-Ticket Verkaufsstellen und natürlich bei den Mitgliedern der LJ Hohenzell (VVK 6€ / AK 8€) erhältlich! Am Donnerstag, 25. Mai sorgen die 2-Takter für perfekte Frühschoppenstimmung. Gemeinsam mit der Ortsbauernschaft Hohenzell kümmern wir uns um das Wohl unserer Besucher, und auch unseren kleinen Gästen ist mit einer Hüpfburg und Schminkecke ein lustiger Nachmittag garantiert!Wir freuen uns auf viele Besucher und ein gelungenes Fest!

Landjugend HohenzellFinal DestinationMittwoch, 24. Mai 2017Hohenzell, Aching 4VVK: 6€,- AK: 8€Kein Einlass unter 16 JahrenFrühschoppen am Donnerstag, 25. Mai 2017Vorverkaufkarten bei den Mitgliedern der LJ Hohenzell und über Ö-Ticket erhältlich