07.01.2018, 03:46 Uhr

Das Highlight des oberösterreichischen Landjugendjahres – der 22. Landjugend-Kongress, die Landesvollversammlung und „Die Lange Nacht der Landjugend“ mit über 2.000 Besuchern aus ganz Oberösterreich gastierte am 6. Jänner 2018 in Ried. In den Messehallen 18 und 19 genossen jede Menge Besucher den Landeslandjugendball und ließen sich in der Fotobox der BezirksRundschau ablichten. Hier sind die Fotos: