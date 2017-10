Neuer Präsident bei den Rieder Kiwanis

02.10.2017, 11:25 Uhr

Der Kiwanis Club Ried mit seinen 51 Mitglieder aus den unterschiedlichsten Berufszweigen unterstützte im letzten Jahr viele soziale Projekte sowie in Not geratene Menschen in der Region. Das Kiwanis-Motto: "Wir bauen den Kindern eine Brüke in die Zukunft“ steht auch im heurigen Jahr wiederum im Vordergrund. „Mit dem traditionellen Punschstand am Rieder Weihnachtsmarkt und der 5. Kiwanis Kart-Trophy können wir Spenden zu lukrieren um vor allem Kindern und Familien kurzfristig und unbürokratisch helfen zu können“, so Präsident Thomas Hattinger.