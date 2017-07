Oma & Opa Fest

16.07.2017, 20:10 Uhr

undDie Enkerl konnten sich auf eine Zeitreise in die Vergangenheit begeben. So gab es alte Gegenstände aus früherer Zeit zu erraten oder Opas und Omas bei alten Handwerkstechniken zusehen. ( Was meine Anwesenheit im "Ausland" somit erklärt ).Alle Besucher konnten altes traditionelles Handwerk wie Drechseln, Schnitzen, Wolle spinnen, Drahtkörbe flechten, Besen binden oder auch die Entstehung von Glaskunst hautnah entdecken.Nach dem Luftballonstart wurden als besonderer Höhepunkt vorher einstudierte Volkstänze gemeinsam mit Oma und Opa aufgeführt.

Bürgermeistergenoss sichtlich das köstliche Bauernhofeis und versuchte sich auch im Besenbinden. Der "Eisenbauer" aliasversuchte handgeflochtene Drahtkörbe aus Eisen an den Mann bzw. Frau zu bringen und auch für die Kinder wurde sonst noch viel geboten.Neben den vielen Spielmöglichkeiten und einem Gang durch die Kirtagsstände gab es auch viele kulinarische Köstlichkeiten für Gross und Klein zu entdecken.