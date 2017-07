"Party harder" am Aufest in Kirchdorf

23.07.2017, 13:02 Uhr

KIRCHDORF (tazo). Dass sich das Warten doch immer auszahlt, beweist wieder einmal das Aufest in Kirchdorf. Dieses meldete sich, noch stärker und noch lauter, aus seinem Winterschlaf zurück. Mit der 33. Auflage dieses legendären Festes, war wieder für eine unvergessliche Partynacht gesorgt. Bereits am ersten Abend enterten unzählige Partyhungrige aus Nah und Fern die Kirchdorfer Innauen. Ein netter Plausch mit Freunden an einer der vielen Bars oder das Tanzbein zu den Sounds von "The Grandmas" schwingen - das Aufest machte seinem Namen wieder alle Ehre.