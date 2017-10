Rieder Kicker sicherten sich den Derby Sieg gegen Linz!

13.10.2017, 22:24 Uhr

Am Freitag den 13. Oktober fand das Derby zwischen dem SV Guntamatic Ried und den Gästen aus Linz in der Keine Sorgen Arena statt.

RIED (nisp). Am vergangenen Freitag fand in der Keine Sorgen Arena in Ried dass mit Spannung erwartete Derby zwischen dem SV Guntamatic Ried und dem Blau Weiß Linz statt. Das Spiel das bereits zum zweiten mal in dieser Saison stattfand, wurde mit großer Freude erwartet. Da die letzte Begegnung der beiden Mannschaften mit einem 1:1 Unentschieden geendet hatte, war die Anspannung vor diesem Spiel umso größer. Unter den vielen Zuschauern waren natürlich auch wieder zahlreiche Ried Fans die ihrer Mannschaft bis zur letzten Minute die Treue hielten. Auch eine Vielzahl an jungen Nachwuchssportlern war im Stadion vertreten um den Rieder Wikingern die Daumen zu drücken.