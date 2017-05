Traditionelles Maibaumaufstellen der FF Oberholz auf der Alm in Mehrnbach.

01.05.2017, 17:17 Uhr

Am Sonntag war es dann soweit: Der Baum wurde nach alter Tradition per Hand aufgestellt, nach einigen “hoh rucks“ von unserem Ehemaligen Kommandant Franz Reifetshammer stand der Baum in seiner Position. Die vielen fleißigen Helfer erhielten nach dem aufstellen eine Stärkung im Gasthof und zwar die traditionelle Eierspeise, denn die Eier werden von den Unterstützern der FF Oberholz am Tag zuvor eingesammelt. Das Maibaumfest findet am Sonntag den 21. Mai auf der Alm statt für das leibliche Wohl ist gesorgt und es gibt auch viele Spiele für die kleinen, es kann auch mit dem großen Feuerwehrauto mitgefahren werden. Der Höhepunkt der Veranstaltung ist das Verlosen des Baumes. Heuer konnten wir sogar noch einen Schneemann nach dem Aufstellen des Maibaums machen