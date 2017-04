2.633 Feuerwehreinsätze in Ried

28.04.2017, 11:30 Uhr

Bei der Bezirkstagung der Feuerwehr gab es einen spannenden Einblick in das vergangene Jahr.

RIED. 76 Feuerwehren des Rieder Bezirks trafen sich in der Bauernmarkthalle zur Bezirksfeuerwehrtagung. Nicht nur einen Einblick in die Aktivitäten, Ereignisse und Tätigkeiten gab es, auch über Ausbildungen, Übungen, Schulungen und Lehrgänge wurde berichtet. Großen Wert legt die Feuerwehr auch auf ihre Jugendarbeit, im Speziellen beim 6-Bezirke Feuerwehr-Jugendlager in Mettmach. Aber auch bei der Errichtung von Feuerwehrhäusern wurde hervorragende Arbeitet geleistet.

Die Einsätze gliedern sich in:

Bei 2.633 freiwilligen Einsätzen kamen im vergangenen Jahr die Kameraden den Menschen zu Hilfe. Größere Schaden und menschliches Leid konnte dadurch vielleicht, leider aber nicht immer verhinderet werden. An dieser Stelle ein Danke an die Kameraden/innen für ihren selbstlosen Einsatz. Dabei waren 16.184 Mann (2015: 15.787) von 76 Feuerwehren mehr als 34.253 Stunden (2015: 35.286) im Einsatz.2.288 technische Einsätze (2015: 2.703) mit 11.418 eingesetzten Mann ( 2015: 11.757) und 23.556 aufgewendeten Stunden (2015: 23.911).345 Brandeinsätze (2015: 315) mit 4.766 eingesetzten Mann (2015: 4.030) und 10.697 Mannstunden (2015: 11.375)Alle Einsatzorganisationen haben eindrucksvoll demonstriert, was im Bezirk Ried „Zusammenarbeit“ heißt und wie diese gelebt und von allen getragen wird. So bieten knapp 10 Prozent der Bewohner Rieds (Feuerwehrmitglieder) 100 Prozent Sicherheit für die Bevölkerung.Abschließend wurde für das SOS Kinderdorf Altmünster, Haus St. Florian „Kinderwohngruppe CRISU“, ein Betrag von € 1.000,- gespendet.