Altbäuerin von Stier attackiert

09.05.2017, 10:56 Uhr

Ihren schweren Verletzungen erlegen ist eine Frau in Lambrechten nach einem Stierangriff.

LAMBRECHTEN. Auf einem Bauerhof in Lambrechten ereignete sich ein folgenschwerer Unfall. Eine pensionierte Bäuerin wurde am 8. Mai gegen 15.30 Uhr von einem etwa dreijährigen Stier angegriffen. Das zirka 700 Kilogramm schwere Tier folgte laut Angaben der Polizei der Rinderherde nicht, als diese in den Stall zurückgetrieben wurde. Stattdessen steuerte der Stier auf die Altbäurerin zu und griff sie an. Bei dem Angriff wurde die Frau durch die Luft geschleudert. Familienangehörige und ein Nachbar, die die Herde in den stall zurücktrieben, alarmierten sofort die Rettung. Die Altbäuerin wurde unverzüglich ins das Krankenhaus Ried gebracht. Sie erlag noch am selben Tag ihren schweren Verletzungen.