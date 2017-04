Babyboom in Ried: 902 Babys erblickten 2016 das Licht der Welt

18.04.2017, 06:00 Uhr

18 Prozent mehr Geburten in Ried – Anna und Michael sind die beliebtesten Vornamen.

BEZIRK. Der Storch hatte 2016 in Ried viel zu tun. Oder eher die Geburtenstation im Krankenhaus. Denn im Vergleich zum Jahr davor haben sich die Geburten um 18 Prozent gesteigert. Im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried sind insgesamt 902 Babys auf die Welt gekommen. Davon 446 Mädchen und 456 Buben.Im Vergleich zu Oberösterreich ist Ried Spitzenreiter, denn landesweit ist die Geburtenrate um 5,8 Prozent gestiegen (2016: 15.495 Babys). „Die Anzahl der Geburten ist in Oberösterreich erneut gestiegen. Das zeigt, dass Oberösterreich nach wie vor ein sehr lebenswertes Bundesland ist und seinen Familien ein gutes Umfeld bietet. Deshalb ist es auch ein öffentliches Anliegen und eine Verpflichtung, sie bestmöglich zu unterstützen und notwendige Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich Familien in unserem Land wohlfühlen“, freut sich Familienreferent Landeshautpmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner.

Anna und Michael

Angebot für Schwangere

Von diesen 902 Geburten in Ried waren elf Zwillingsgeburten. Acht Kinder sind ambulant auf die Welt gebracht worden, das heißt die Mutter verlässt bis vier Stunden nach der Geburt das Krankenhaus bereits. 29 Kinder haben durch eine Wassergeburt das Licht der Welt erblickt. "Gegenüber dem österreichischen Durchschnitt hat Ried eine vergleichsweise sehr niedrige Kaiserschnittrate von 23 Prozent, österreichweit sind es über 30 Prozent", betont Primar Walter Dirschlmayer von der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe.Bei den Vornamen geht der Trend in Richtung traditionell und bodenständig: Der beliebteste Mädchenname 2016 war Anna, dicht gefolgt von Sophie und Lara. Bei den Buben landete der Name Michael ganz oben auf der Liste, auf den Plätzen zwei und drei sind Maximilian und David vertreten.Das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried bietet für werdende Mütter zahlreiche Kurse. Darunter Geburtsvorbereitungskurse, Yoga für Schwangere, Sprechstunden beim Kinderarzt oder der Hebamme und Rückbildungskurse. Auch geburtsvorbereitende Akupunktur durch Hebammen ermöglicht das Krankenhaus in Ried. Diese Akupunktur findet auch im Kreißzimmer, beispielsweise zur Einleitung der Geburt, Anwendung. Erweiterte Unterstützung rund um das Thema Stillen bietet die Ausbildung zur IBCLC Stillberaterin. Zusätzlich findet zweimal im Jahr, im April und Oktober, der Storchentag für werdende Eltern statt.Mehr Infos zum Storchentag gibts HIER