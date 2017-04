Backen mit Tee: Lohnsburgerin veröffentlicht ihr erstes Backbuch

28.04.2017, 12:46 Uhr

14 Kuchen an einem Wochenende – diese Höchstleistungen hat "Baking Barbarine" Barbara Katzenberger aus Lohnsburg für ihr erstes Buch gemeistert.

Mit der Idee 'Backen mit Tee' ist der Verlag (Topp-Verlag) auf mich zugekommen. Sie haben mich gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte ein Backbuch zu diesem Thema zu schreiben und haben mir die verschiedenen Teesorten Matcha, Schwarztee, Früchtetee, Chai-Tee und Kräutertee gleich vorgeschlagen. Einer meiner Lieblingskuchen war zu dieser Zeit ein Schokoladen-Früchtetee-Kuchen. Mit den anderen Teesorten hatte ich jedoch noch nie gebacken. Zum Glück habe ich es ausprobiert, denn ich habe herausgefunden, dass ich Kuchen mit Earl Grey einfach liebe.

Chai-Cheesecake mit Spekulatiusboden

Vorwiegend ist es meine ständige Lust auf Süßes, die mir diese süße Rezeptideen bescheren. Mich gustet nach Germteig, Strudel, Schokolade oder ähnliches und ich überlege mir sofort eine Kombination von verschiedenen Hauptzutaten, die gut miteinander harmonieren. Zudem liebe ich es, Backbücher durchzublättern. Und im Internet begebe ich mich oft auf Bildrecherche von leckeren Kuchen. Es sind vor allem die Bilder, die mich inspirieren. Dabei lese ich mir das Rezept meist gar nicht durch sondern stelle mir vor, welche Zutaten enthalten sein könnten und backe einfach darauf los.Den Backblog gibt es tatsächlich nun schon bald zwei Jahre. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich erfahre, dass jemand nach meinem Rezept gebacken hat und davon begeistert ist. Das eigene Backbuch ist noch einmal eine Krönung. Es war sehr unreal, es in den Händen zu halten. Aber es ist mir sehr viel wert, weil ich weiß wieviel Arbeit hinter so einem Buch steckt. Da ich nur eineinhalb Monate Zeit dafür gehabt habe, gab es an manchen Wochenenden 14 verschiedene Kuchen.Das Buch ist bei Thalia (sowohl online als auch stationär) erhältlich und auch bei Amazon kann man es bestellen. Auf meinem Blog habe ich zwei Rezepte aus dem Buch als kleinen Vorgeschmack verraten. Zudem findet man auch die Inhaltsliste aller Teekreationen. Der Blick ins Buch ist mir selbst immer sehr wichtig.Mein Lieblingsrezept ist die Earl Grey Schokoladentorte mit Frischkäsecreme. Da ich aber auch Cheesecake-Liebhaber bin gehört auch die Chai-Cheesecake mit Spekulatiusboden dazu.Mehr auf: www.bakingbarbarine.at Zutaten für eine Springform: Ø 26 cm• 120 g Spekulatiuskekse• 120 g Vollkorn-Butterkekse• 70 g geschmolzene Butter• 130 g weiche Butter• 230 g Zucker• 1 Pkg. Vanillezucker• 4 Eier• 1 Pkg. Backpulver• 1 Pkg. Vanillepuddingpulver• 2 EL Speisestärke• 400 g Frischkäse• 250 g Magerquark• 400 g Saure Sahne• 3 Teebeutel Chai-Tee• 50 ml kochendes WasserFÜR DAS TOPPING:• 200g Sahne• 20 g Puderzucker• 1 Spekulatiuskeks1. Für den Boden die Spekulatius- und Butterkekse ganz fein zerbröseln. Die Kekse dafür in einen Gefrierbeutel geben und mit einer Teigrolle zerkleinern. Mit der geschmolzenen Butter vermischen und auf den Boden einer Springform geben. Miteinem Löffel verteilen und andrücken. Den Backofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vorheizen und für ca. 10 Minuten backen.2. Für die Füllung die Butter mit dem Zucker und Vanillezucker schaumig rühren. Die Eier trennen, Eigelb nach und nach sorgfältig unter die Buttermischung rühren. Backpulver, Puddingpulver und Speisestärke mischen und zu der Butter-Eier-Creme geben, dann Frischkäse, Quark und Saure Sahneunterrühren.3. Den Chai-Tee mit kochendem Wasser übergießen und 5 Minutenziehen lassen. Teebeutel ausdrücken und entfernen. Den Tee in die Frischkäsemasse einrühren.4. Das Eiweiß steif schlagen und in zwei Portionen unterheben. Die Masse in die Springform füllen und glatt streichen. 5. Den Cheesecake für ca. 80 Minuten backen. Nach ca. 40 Minuten mit Alufolie abdecken.6. Nach Ende der Backzeit den Chai-Cheesecake noch 10 Minuten im ausgeschalteten Backofen ruhen lassen. Herausnehmen und vollständig auskühlen lassen.7. Für das Topping die Sahne steif schlagen und den Puderzucker unterrühren. Den Cheesecake damit bestreichen und mit Spekulatiusbröseln dekorieren.