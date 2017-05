Beste Noten für den Biergasthof Riedberg

02.05.2017, 15:38 Uhr

Fünf Krügerl gibt es von Bierpapst Conrad Seidl für Karl Zuser in Ried.

RIED. Conrad Seidl dokumentiert mittlweile in der 18. Ausgabe seines Bier Guides den Fortschritt der Bierkultur. Darin hält er nicht nur den Craftbier-Trend fest, sondern betont, dass Österreichs Biervielfalt zugenommen hat. Beim traditionellen Bierfest im Casino Linz kürte Bierpapst Conrad Seidl die besten Bierwirte Österreichs aus dem Bier Guide 2017. In Oberösterreich konnten sieben Lokale die Höchstnote von fünf Krügerl erreichen, darunter auch ein Rieder. Karl Zuser, Biergasthof Riedberg, holte sich die Bestnote ab.Seidl zeigt im Bier Guide 2017 das kommentierte Verzeichnis der Bierlokale – knapp 1.200 haben es heuer geschafft. Darunter sehr traditionelle Wirtshäuser, die sich um Bierpflege verdient machen, ebenso die neuesten Craftbier Bars, in denen rare Bierspezialitäten von Kleinstbrauereien angeboten werden.

Der Bier Guide legt dafür als Maßstab internationale Referenzbetriebe an: Bietet ein österreichisches Lokal ein Maß an internationaler Bierkultur, wie man es etwa im Brüsseler Delirium Tremens Cafe findet? Oder ist es so bedeutend für die Identität der Stadt wie das Hofbräuhaus in München? Ist es von nationaler Bedeutung wie die Brasserie Federal in Zürich? Daran bemisst sich die Zahl der Krügerl, die von Conrad Seidls Bier Guide-Team vergeben werden.