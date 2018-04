27.04.2018, 08:02 Uhr

Man nimmt ein altes, zerfleddertes, abgegriffenes Buch - am besten eines, das mehrfach vorhanden ist - zerlegt es in möglichst viele Einzelteile und füllt diese Schnipsel in ein großes Glas.

Jeder kann solche Schnipsel herausnehmen und versuchen anhand des zufällig gefundenen Textes den Titel des Buches zu erraten.Den Tipp, um welches weltberühmte Abenteuerbuch es sich beim BUCH IM GLAS handelt, konnten die Schülerinnen und Schüler bis zum 23. April, den Welttag des Buches, abgeben.Unter allen abgegebenen Tipps wurden Bücher von Christoph Mauz und Schokolade verlost.