07.05.2017, 22:43 Uhr

Nachdem ein Auto an einer Kreuzung abbiegen wollte, überholte ein Motorradfahrer und es kam zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Motorradfahrer wurde schwer verletzt

RIED (red). Am 6. Mai 2017 war ein Autolenker aus Vöcklamarkt um 16.40 Uhr mit seinem Pkw auf der L 508 Richtung Lohnsburg unterwegs. Bei einer Kreuzung wollte er nach links in Richtung Schönberg abbiegen.Währenddessen überholte ihn ein Motorradfahrer aus Pramet. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der Motorradfahrer stürzte. Der Biker wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Seine mitfahrende Ehefrau erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden mit der Rettung in das Krankenhaus nach Ried im Innkreis eingeliefert.