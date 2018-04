Das soziale Jahr im Schloss Neuhaus

27.04.2018, 13:53 Uhr

Schloss Neuhaus ist eine sozialpädagogische Einrichtung des Landes OÖ, in der 45 Kinder und Jugendliche leben.

Berufsorientierung ab 17 Jahren

GEINBERG. Aus unterschiedlichen Gründen können diese nicht bei ihren Familien aufwachsen und erhalten in einer der fünf Wohngruppen den sicheren Platz, den sie benötigen.Alina und Anke absolvieren aktuell das Volontariat und berichten: „Es ist eine tolle Chance, um herauszufinden, ob diese berufliche Richtung etwas für einen ist. Man lernt in dieser Zeit auch viel über sich selbst und die eigene Persönlichkeit wächst und wird gestärkt.“Die Möglichkeit an pädagogischen Fortbildungen teilzunehmen und sich dadurch fachliches Wissen anzueignen, haben die Beiden gerne in Anspruch genommen.Interessant war es für die jungen Frauen zu erfahren, dass man mit verschiedenen sozialen Ausbildungen als Sozialpädagogische Fachkraft in Schloss Neuhaus tätig sein kann.Alina und Anke streben das Fachhochschulstudium „Soziale Arbeit“ an und können sich eine berufliche Zukunft in der Betreuung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien vorstellen.Schloss Neuhaus bietet interessierten jungen Erwachsenen ab 17 Jahren die Möglichkeit während einer zehnmonatigen Berufsorientierung Erfahrungen im Sozialbereich zu sammeln.Von September bis Juni erhält man ein monatliches Taschengeld, es besteht ein Versicherungsschutz und die Verpflegung ist kostenlos.Interessenten können sich unter der Tel.:(Sozialpädagogische Assistenz) oder per Mailunverbindlich informieren.