Die 4b hat in Sachen Sicherheit die Nase vorn

27.04.2017, 13:39 Uhr

Die 4b der VS Riedberg 3 holte bei der Kindersicherheitsolympiade Platz 1 und darf zum Landesfinale.

RIED. Schon als Kind Gefahren erkennen, Unfälle vermeiden und sich in Notfällen richtig verhalten – das will die Kindersicherheitsolympiade Safety Tour 2017. Als Sieger setzten sich dabei heuer die Schüler der 4b der VS Riedberg 3 durch.Alles drehte sich um Spiel, Spaß, Spannung und vor allem Sicherheit bei den Dritt- und Vierklässerln. Der Bezirksbewerb der Zivilschutz-Kindersicherheitsolympiade fand bereits zum 18. Mal statt. Die Volksschulklasse, die in Sachen Selbstschutz und Eigenvorsorge in Oberösterreich die Nase vorn hat, wurde gekürt. Hinter der VS Riedberg platzierte sich die 4. Klasse der VS Lambrechten und die 3. Klasse der VS Schildorn. Jetzt heißt es für die Bezirkssieger am 30. Mai ab nach Leonding zum Landesfinale.

Die Kinder mussten beim Bewerb in Taiskirchen Sicherheitsfragen beantworten, ihr Können beim Löschbewerb unter Beweis stellen und einen Sicherheitsparcours mit dem Fahrrad absolvieren. „Selbstschutz soll schon bei den Kindern anfangen, deswegen lernen die Volksschüler bei der Zivilschutz-Kindersicherheitsolympiade spielerisch Gefahren zu vermeiden und bewusst mit Gefahren umzugehen“, sagt OÖ Zivilschutz-Präsident Michael Hammer.Als Rahmenprogramm konnten sich die Volksschüler bei den Einsatzkräften über die Aufgaben der Feuerwehr, der Polizei und dem Roten Kreuz informieren.