Die Abschlussklassen der NMS Geinberg besuchten im Rahmen der Aktion – Werkstatt für Demokratie – den OÖ Landtag

28.04.2017, 17:33 Uhr

Im Workshop standen die Landtagsabgeordneten Mag. Maria Buchmayr, Günther Pröller, Kommerzialrat Alfred Frauscher und die 3. Landtagspräsidentin Gerda Weichsler – Hauer zur Verfügung und die Kinder stellten etliche Fragen. Auch der Klubobmann der SPÖ, Christian Makor, stellte sich bei einem Besuch bei den Innviertler Kindern vor. An einem seiner letzten Arbeitstage besuchte der noch amtierende Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer die Geinberger Kinder.Die Klassenvorstände Gertrude Weissenbrunner, Martin Bruckbauer und Fachlehrer Georg Forthuber begleiteten die Schüler zu dem spannenden Termin.

Martin Bruckbauer, im ,,Zweitberuf“ Bürgermeister von Obernberg am Inn, war genauso wie seine Kollegen vom Vormittag im Landtag begeistert :,,Es war ein ganz wichtiger Beitrag zur Förderung von Verständnis und Interesse an der Politik und den Möglichkeiten einer aktiven Beteiligung.“Am Ende des Workshops wurden die Ergebnisse zu einem Medienprodukt zusammengefasst und noch vor Ort im Landhaus präsentiert. Am Ende überreichte als Höhepunkt Landtagspräsident Viktor Sigl den Schülerinnen und Schülern ein Zertifikat.