Dreijähriger isst Papas Hanfkekse

Von Cannabiskraut über Extasy bis hin zu Speed – im Bezirk Ried sind viele Drogen im Umlauf.

Das Darknet

BEZIRK. (schi) Neben Alkohol, der offiziell auch als Droge bezeichnet wird, und Zigaretten sind andere, viel "härtere" Drogen im Umlauf: "Im Bezirk Ried findet man die 'gängigen' Drogen: Cannabiskraut, Ecstasy, MDMA und Speed. Kokain und Heroin sind glücklicherweise eher Randerscheinungen", weiß ein Experte des Bezirkspolizeikommandos Ried.In der heutigen Zeit wird schon vieles über das Internet bestellt. Dubiose Internet-Anbieter gibt es genug. Vor allem Jugendliche sind gefährdet, da diese mit den neuen Medien aufgewachsen sind. Das Darknet kann als riesengroßer digitaler Schwarzmarkt gesehen werden. Illegale Waffen, Drogen und viele andere Güter, die gesetzlich verboten sind, werden dort angeboten und verkauft. Dadurch besteht die Möglichkeit, das "illegale Einkaufsvergnügen" zu Hause auf dem Sofa zu erledigen. Für die Polizei wird es schwieriger, die illegalen Geschäfte zu kontrollieren und Verdächtige festzunehmen, da der persönliche Austausch der Ware fehlt. "Die Konsumenten glauben, dass sie dadurch anonym bleiben und wir die Lieferungen nicht nachverfolgen können", erklärt der Experte. "Das ist aber nicht so, da die Bestellungen ja irgendwo hingeliefert werden müssen." An Flughäfen werden Kontrollen durchgeführt, die Drogenpakete gefunden und die Verantwortlichen zur Strecke gebracht. Es ist dazu noch gefährlich Drogen aus dem Internet zu bestellen, da nicht klar ist, welche Qualität beziehungsweise welche Reinheit die bestellte Substanz aufweist. Auch an Drogen "Hotspots", wie Linz und Wels, werden Großeinkäufe getätigt. Der Polizei gelingt es oft, die Käufer ausfindig zu machen und zu verhaften.

Sohn isst Hanfkekse

Wo gibt es Hilfe?

Einrichtungen in Ried

"Bei Ecstasy-Konsumenten liegt die Altersgrenze zwischen 14 und 25 Jahren", verrät der Experte der Polizei. "Der jüngste Drogenkonsument im Jahr 2017 war ein dreijähriger Junge, der versehentlicher Weise die Hanfkekse seines Vaters erwischt hat. Dieses 'Versehen' ist Gott sei Dank noch einmal gut ausgegangen. Hätte der Kleine andere Drogen erwischt, wie zum Beispiel Ecstasy, dann hätte das tödlich ausgehen können", so der Experte. Laut seinen Angaben, mussten im letzten Jahr keine Toten durch Drogenmissbrauch verzeichnet werden.In Ried gibt es viele verschiedene Institutionen die nicht nur Betroffenen helfen, sondern auch Angehörigen und anderen Beteiligten. Die Drogenberatung Ried bietet bei Konsum von illegalen Substanzen Information, Beratung und Betreuung. Weiters helfen die Mitarbeiter der Beratungsstelle bei der Einleitung einer möglichen Ersatzdrogenbehandlung und einer Rechtsberatung.Nach Angaben des Experten der Polizei stiegen allein letztes Jahr die Anzeigen wegen Drogenmissbrauchs im Bezirk Ried um etwa 15 bis 20 Prozent. Wenn es die Betroffenen selbst nicht schaffen, von den Suchtmitteln loszukommen, benötigen sie die Hilfe von anderen. Die Unterstützung der Suchtberatungsstellen in Ried wird von den meisten Menschen nicht in Anspruch genommen. Oft spielen Scham oder Angst eine große Rolle dabei. Egal ob Verwandter, Bekannter oder Außenstehender: Jeder, der hilft, anstatt wegzusehen, kann etwas erreichen und den Betroffenen helfen, von der Sucht loszukommen. Man sollte die Menschen bei der Hand nehmen und den oft schwierigen Weg weg von den Drogen gemeinsam mit ihnen gehen. Jeder, der etwas zu tun beginnt, anstatt nur zu reden, sagt der Drogenszene in Ried den Kampf an.Franz Hönigstraße 74919 Ried im Innkreis0664/8224999Fax: 07752/80690-4ego.ried@promenteooe.atDSA Herbert Dutter-KohlhoferDSA Elfi Hütter-Fürthauer, Leiterinjeden Do: 14.00 - 16.00 UhrAußerhalb nach VereinbarungLinzer Gasse 34919 Ried im Innkreis0664/ 234 42 14Tel/Fax: 07752/81 601ried@streetwork.atKerstin HofstätterBahnhofstraße 134919 Ried im InnkreisTel: 07752/70091Fax: 07752/ 70428ried@ooe.hilfswerk.atMag. Sonja AngleitnerMo-Do: 08.30 - 11.30 Uhr