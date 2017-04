Eingeklemmte Personen durch Windschutzscheibe befreit

28.04.2017, 08:08 Uhr

Ein Ehepaar kippte in Aurolzmünster mit ihrem Pkw um.

AUROLZMÜNSTER. Am Donnerstag, 27. April 2017 ertönte bei der Feuerwehr Aurolzmünster der Alarm. Gegen 23 Uhr passierte am Hammerschmiedweg ein Unfall, bei dem eine Person eingklemmt war. Ein Ehepaar (61 und 70 Jahre) fuhr mit ihrem Pkw auf eine 40 Zentimeter hohe Betonmauer auf. Dadurch kippte der Pkw um und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Das Ehepaar konnte sich nicht selbständig aus dem Auto befreien. Nach Absprache mit dem Notarzt entfernte so die Feuerwehr mit Hilfe des Glasmasters die Windschutzscheibe, um die Personen zu bergen. Die verunfallten Personen wurde dem Roten Kreuz übergeben und ins Krankenhaus eingeliefert.Abschließend wurde das Unfallfahrzeug von der Strasse entfernt und diese von herumliegenden Fahrzeugteilen gereinigt. Wie es zu dem Unfall kam ist derzeit unklar. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkotest bei der 61-Jährigen ergab einen Wert von 1,36‰. Ein Alkovortest beim 70-Jährigen ergab einen Wert von 1,12‰.