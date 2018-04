Erfolgreiches Lehrlingstraining in Ried

29.04.2018, 20:54 Uhr

Was macht Ihren Betrieb auch in Zukunft erfolgreich? Sozial kompetente und motivierte Lehrlinge! Bei dem LM Lehrlingstraining in Ried haben am 18. und 19. April wieder viele motivierten Teilnehmenden eine optimale Vorbereitung für ihren Karrierestart erhalten!

„Die Zukunft liegt bei den Lehrlingen von heute“,

wissen die Trainer Mag. Jürgen Lichtkoppler und Daniel Mendl MSc. Nur durch die gezielte Förderung ihrer Auszubildenden können lokale Unternehmen ihrein einerbehalten. Neben einer fachlich fundierten Ausbildung benötigen junge Menschen im modernen Berufsleben vor allem

„Die Erfahrungen mit den Lehrlingstrainings sind sehr positiv – wir freuen uns, Lehrlingen in 2 Tagen Motivation, Wissen und Begeisterung mit auf den Weg geben zu können“,

Imdurften unsere professionellen Trainer wieder mit zahlreichen jungen Berufseinsteigern an diesen Kompetenzen arbeiten. Die vielenzeugen von dem ungebrochenen Bedarf an externen Weiterbildungsangeboten für Lehrlinge.In diesenerlernen junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jene sozialen Kompetenzen, die sie für den Start ins Berufsleben brauchen. In einer Einführung in die geschäftlicheerlernen die Teilnehmenden wichtige Aspekte sozialer Beziehungen und Grundlagen der Business-Etikette. Darüber hinaus wirdsowieinnerhalb des Unternehmens und mit der Kundschaft trainiert. Das Seminar wird durch die Vermittlung vonfür die Nutzung sozialer Netzwerke abgerundet. Obwohl reich an Inhalt, kommt bei den Trainings derund das Kontakte knüpfen nicht zu kurz. Dadurch wird die regionale Vernetzung weit über den eigenen Betrieb hinaus gefördert.berichten die Trainer der LM Lehrlingstraining GmbH.Erfahren Sie mehr unter: lehrlingstraining.com