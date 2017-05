Feuerwehrfest in St. Georgen bei Obernberg

Die Gemeinde St. Georgen bei Obernberg konnte mit der Unterstützung des Landes OÖ und des Landesfeuerwehrverbandes für die Freiwillige Feuerwehr ein neues Einsatzfahrzeug von der Firma Rosenbauer ankaufen.Das neue Fahrzeug wird am Samstag den 20. Mai 2017 im würdigen Rahmen mit Feuerwehren und Gästen aus den Nachbargemeinden gesegnet und offiziell in den Dienst gestellt.Das LFA 12to ist mit einem Bergegerät, Pumpe und 800m Schlauch, einem UHPS Löschsystem, einer Wärmebildkamera und mit Atemschutzgeräten ausgestattet und damit für Einsätze im technischen Bereich, zur Brandbekämpfung und zur Hilfe in Katastrophenfällen sehr gut gerüstet.

Programm:18.15.Uhr: Eintreffen der Feuerwehren18.45.Uhr: Aufstellung zum Festakt19.00.Uhr: Festakt und Fahrzeugsegnung (Ortszentrum)19.30.Uhr: Festzug zum Festzelt (Mehrzweckhalle)im Anschluss: Festabend mit der “Junger Wenger Tanzlmusi”Am Sonntag den 21. Mai lädt die Feuerwehr zum traditionellen Maibaumfest!