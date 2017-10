AT

am Montag, 30. Oktober 2017 um 19 Uhr im LORYHOF, Wippenham

Moderator: Mag.med.vet.Franz SCHACHINGER, Nutztierpraxis Riss, Altheim

Der informative Abend behandelt Themen wie "Aktuelles zur Tiergesundheit - PRRS - Biosecurity", "Tierseuchenversicherung - Was ist versichert?", "Welche Finanzierungen gibt es aktuell am Markt - zu Maschinen, Traktoren, Gebäude, Agrarflächen?" oder "Aktuelle Steuertipps für die Landwirtschaft".